"الإمارات لإدارة حقوق النسخ" : عيد الاتحاد طاقة متجددة لصون حقوق المبدعين ورفد الصناعات الثقافية

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / أكدت مجد الشحّي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الالتزام الراسخ بحماية الإبداع وصون الملكية الفكرية، إيماناً بأن المعرفة هي ثروة الأوطان الحقيقية، وأن دعم المبدعين والناشرين وحماية حقوقهم يمثل واجباً وطنياً لتكريس مكانة الإمارات حاضنةً للثقافة ومقصداً للإبداع العالمي.

وأشارت الشحي، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، إلى أن دولة الإمارات باتت نموذجاً يُحتذى به في رفد المبدعين وتمكين الصناعات الثقافية والمعرفية، مرسخةً حضورها الإقليمي والعالمي في مجالات الابتكار والنشر والحقوق الفكرية، بفضل رؤية قيادية جعلت من الدولة بيئة خصبة للنمو والتطوير.

ورفعت مديرة الجمعية أصدق التهاني لشعب الإمارات وقيادته الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية، واصفة إياها بأنها يوم مُشبع بالدلالات والمعاني السامية التي شكلت منطلقاً لتأسيس الدولة حين وحد الآباء المؤسسون دربهم في إطار رؤية واحدة صنعت وطناً يزهو بإنجازاته.

واختتمت الشحي بالتأكيد على أن عيد الاتحاد يمنح طاقة متجددة تدفع نحو آفاق أرحب للإسهام في عملية البناء، مسترشدين بهدى قيادة حكيمة تعشق شعبها وأرضها، ومجددين العهد ببذل أقصى الجهود في سبيل رفعة الوطن ونمائه.