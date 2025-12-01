"تعاونية الشارقة" : عيد الإتحاد محطة وطنية تجسد إنجازات الدولة ورؤية قيادتها

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / أكد سعادة ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن عيد الاتحاد الرابع والخمسين يمثل محطة وطنية نستعيد فيها ذكرى البدايات الأولى لتأسيس الاتحاد حين اجتمعت القلوب قبل الأيدي لتصنع وطناً يليق بأحلام شعبه.

وقال الجنيد، بهذه المناسبة، إن روح الاتحاد التي وضع أسسها الآباء المؤسسون ما زالت حتى اليوم تشكّل الإطار الذي تتحرّك في داخله كل مسارات التنمية في الوقت الذي تجسّد فيه الإنجازات المتراكمة للدولة رؤية قيادة جعلت الإنسان محوراً لكل مشروع وإنجاز، وفي هذا اليوم يذكّر الجميع بأن الاتحاد ليس حدثاً تاريخياً بل قوة متجددة تمنح الإمارات قدرتها على التقدّم والريادة.

وأوضح أن "تعاونية الشارقة" تستلهم في هذه المناسبة قيم المسؤولية والعمل بروح الفريق وتواصل دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز جودة الحياة عبر مبادرات مستدامة تُترجم أولويات الدولة في التنمية المجتمعية المتوازنة، مشيرا إلى أن التعاونية تعد اليوم رافداً محورياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال خدمات تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتواكب تطلّعاتهم.

وأكد المضي قدما بخطط تطويرية تعتمد الكفاءة والابتكار والاستدامة ركائز أساسية للعمل المؤسسي بما يعزز مساهمة التعاونية في دعم رؤية الإمارات لمستقبل أكثر ازدهاراً وتكاملا ويدعم الالتزام بالحفاظ على مكتسبات الوطن والمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من التنمية المتواصلة.