ميثاء الشامسي: الثاني من ديسمبر إضاءة تاريخية في بناء الدولة

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قالت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة إن الثاني من ديسمبر من كل عام يأتي إضاءة تاريخية في بناء دولتنا الحبيبة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت معاليها أنه يوم تتجسد فيه روح الولاء لقيادتنا الرشيدة التي تقود مسيرة الإتحاد والدولة من تقدم إلى تقدم، ومن إنجازات عظيمة إلى إنجازات أعظم.

وأشارت معاليها إلى أن هذه القيادة المتفردة في بناء الإنسان وجعله أولوية في كل إستراتيجياتها ومشاريعها التنموية تؤكد للعالم أجمع أن القيادة الحكيمة والراعية لشعبها هي من تبني الإنسان وتصنع التقدم.

وقالت معاليها: إننا ونحن اليوم نحتفل بعيد الاتحاد الـ54 لقيام دولة الإمارات ، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وأخوانهم أصحاب السمو، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام.

وأضافت: نؤكد أن دولة الإمارات قويه بقيادتها وشعبها وبعزمها على التقدم وعلى رفع راية الإمارات عالياً، فكل ما تحقق من إنجازات هو دليل قاطع على العمل المخلص والجاد من أبناء هذا الوطن الذين تمسكوا بثقافتهم وقيمهم وساروا على نهج قيادتهم، وجعلوا منهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراهط نبراسهم ودليلهم، مما جعل دولة الإمارات موطن السلام والأخوة والتعايش الإنساني.. حفظ الله الإمارات قيادة وشعباً.