"الطوارئ والأزمات بأبوظبي" : نستحضر في عيد الاتحاد قيم الوحدة والعمل والإخلاص

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: نحتفل اليوم بالذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد، المناسبة الوطنية الغالية التي نجدد فيها الفخر والاعتزاز بالمسيرة التنموية الرائدة التي وضع أسسها الآباء المؤسسون، وبالإنجازات المتواصلة التي تحققها دولتنا بدعم القيادة الرشيدة التي تمضي بدولة الإمارات بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.

وقال: يمثل هذا اليوم محطة وطنية ملهمة نستحضر فيها قيم الوحدة والعمل والإخلاص التي قامت عليها دولة الإمارات ونؤكد من خلالها استمرار التزامنا بخدمة الوطن وتعزيز جاهزية إمارة أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث، وترسيخ مكانتها المتقدمة كنموذج يحتذى به في إدارة الأزمات وبناء منظومة وطنية مرنة وفعّالة.