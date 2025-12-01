إكسبو الشارقة: عيد الاتحاد تاريخ مجيد ومناسبة للفخر والاعتزاز بالمنجزات

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الذكرى الـ54 لعيد الاتحاد تمثل تاريخًا مجيداً تتجلى فيه أسمى معاني الفخر والاعتزاز بالمنجزات الشامخة التي حققتها دولة الإمارات ومناسبة وطنية عزيزة نجدد فيها عهد الولاء الراسخ والوفاء المطلق للقيادة الحكيمة التي سارت بخطى واثقة على نهج الآباء المؤسسين لتبقى راية الإمارات خفاقة عالية في ميادين المجد والعلياء.

وقال إن هذا اليوم يعيد إلى الأذهان تلك اللحظة التاريخية الفارقة التي توحدت فيها الإرادات وصدقت فيها العزائم تحت راية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لتنطلق مسيرة حضارية استثنائية أبهرت العالم بما حققته من إنجازات نوعية ونمو مستدام في كافة القطاعات الحيوية.

وأضاف أن دولة الإمارات غدت اليوم بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة أيقونة عالمية للتقدم والازدهار ووجهة استراتيجية جاذبة للعقول والاستثمارات حيث جعلت من التميز والابتكار منهجاً راسخاً في العمل الوطني، مشيراً إلى أن الاحتفال بعيد الاتحاد يشكل دافعاً قوياً للمضي قدماً في تعزيز المكانة الاقتصادية المرموقة التي تتبوأها الدولة على الخريطة الدولية ومواصلة العمل الدؤوب لترسيخ دورها المحوري كمنصة دولية حاضنة للإبداع وملتقىً جامعاً للحضارات والشعوب لافتاً إلى أن تلاحم القيادة والشعب والتفافهم حول مكتسبات الاتحاد هو السياج المنيع والضمانة الحقيقية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي لا تعرف المستحيل وتتطلع دائماً نحو آفاق أرحب للبقاء في الصدارة والتميز في شتى المحافل.