"دائرة صحة أبوظبي": عيد الاتحاد الـ54 تأكيد لعزيمة القيادة وتميّز أبناء الإمارات

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، إن حب الوطن هو القوة الدافعة التي تعزز إرادتنا لمواصلة إعلاء شأن وطننا الغالي والمضي في مسيرته التنموية الطموحة، مؤكدة أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ54 هو مناسبة وطنية نفاخر فيها الأمم بوطن قهر المستحيل بعزيمة قيادة حكيمة لا تقبل إلا الصدارة، وشعب معطاء لا يرضى إلا التميز.

وأوضحت أن رحلة الإمارات الملهمة، التي انطلقت مع بزوغ فجر الاتحاد، تُعد واحدة من أجمل قصص الريادة والازدهار الممتدة على مدى 54 عاماً، والتي أثبتت أن الإصرار والوحدة هما سر النجاح والتقدم، مشيرة إلى أن استحضار ما تحقق من إنجازات يعزز المضي بثقة نحو مستقبل يُصنع بإصرار لتبقى الإمارات شامخة بعزيمتها وحاضرة في مصاف الأمم المتقدمة.

وأضافت أن عيد الاتحاد يمثّل فرصة لاستذكار إرث القادة المؤسسين واللحظة التاريخية التي توحدت فيها الإمارات السبع، والاحتفاء بالقيم الأصيلة التي غرسوها في نفوس أبناء الوطن من حب للعطاء والتسامح والطموح والوحدة، مؤكدة أن هذا الإرث المتجذر يشكل الأساس الذي نبني عليه اليوم عهدنا بمواصلة مسيرة الإنجاز والازدهار، والعمل معاً لنبقى راية الإمارات عالية خفاقة في شتى المحافل.

من جانبه، قال سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: في عيد الاتحاد الـ 54، نحتفي بوحدة وطننا وعزيمته، وبالرؤية الحكيمة لقيادتنا التي أسست لمسيرة استثنائية من التقدم والازدهار، وجعلت وطننا نموذجًا للريادة والتميز.

وأضاف: في هذه المناسبة الوطنية، نستذكر الإنجازات الرائدة التي حققتها دولتنا الغالية، ونجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، مواصلين جهودنا متحدين لتعزيز مسيرة التقدم وصنع إنجازات فارقة ترفع اسم وطننا عالياً، والمضي في بناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.