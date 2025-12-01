"النقل المتكامل": عيد الاتحاد الـ54 رمز العزيمة ووحدة القيادة ونهضة الإمارات

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن عيد الاتحاد الـ54 يمثل رحلة وطن استثنائي، تحقق مجده بعزيمة أبنائه ووحدة قيادته الرشيدة، التي قادت الإمارات نحو آفاق متقدمة من النهضة والتنمية.

وأوضح أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى، بل هي احتفاء بالقيم الراسخة للعزيمة والعمل الدؤوب، التي أرست مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التقدم والابتكار وجودة الحياة، مؤكداً أن القيادة الرشيدة كانت حجر الأساس في صياغة رؤية واضحة جعلت الإمارات منارة للإبداع والاستدامة.

وأضاف أن روح الاتحاد تمنح الجميع الثقة للمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، ليبقى هذا الوطن العظيم منبع قوة وإلهام للأجيال القادمة، تتجلى فيه الطموحات الوطنية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويستمر في كتابة تاريخ من الإنجازات التي يفتخر بها العالم.