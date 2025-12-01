"الإمارات للدواء": الاتحاد انطلاقة حضارية لبناء دولة راسخة تستشرف المستقبل

دبي في الأول من ديسمبر/ وام / قالت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء إن عيد الاتحاد الـ54 مناسبة وطنية نستحضر فيها إرث الآباء المؤسسين، الذين وضعوا أسس دولة راسخة وبنوا نموذجاً تنموياً يلهم الأجيال، ويقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برؤية حكيمة تستشرف المستقبل وترسخ قيمة الإنسان.

وأضافت، في تصريح اليوم بهذه المناسبة، أن قيام الاتحاد شكل انطلاقة حضارية نحو بناء دولة تضع جودة الحياة في صميم أولوياتها، وترسخ الاستدامة نهجاً في كل المجالات، وفي مقدمتها القطاع الصحي والدوائي الذي يشهد تحولات نوعية تجسد طموحات الإمارات وتعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في الصناعات الحيوية.

وأكدت التزام مؤسسة الإمارات للدواء بمواصلة العمل وفق رؤية القيادة وتطوير منظومة دوائية متكاملة تسهم في تعزيز الأمن الصحي وتدعم مستهدفات "مئوية الإمارات 2071"، بما يرسخ مكانة الدولة في ريادة المشهد الصحي العالمي ويعزز صحة الإنسان أولاً.