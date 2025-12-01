"قضاء أبوظبي": متحدون لترسيخ العدالة وسيادة القانون

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن الوحدة قوة، والتلاحم أساس نهضتنا، وبهما نحتفل بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة تحت شعار "متحدون"، لتتجسد رؤية الآباء المؤسسين وتطلعات قيادتنا الحكيمة، التي أرست دعائم الاتحاد، ومنحت وطننا الاستقرار والأمن والازدهار لبناء حاضر مستدام ومستقبل مشرق.

وأضاف سعادته أن مسيرة الاتحاد أثبتت أن الإنجازات لا تتحقق إلا بروح التعاون والتماسك، وأن الوحدة ليست شعاراً، بل ممارسة يومية تتجلى في كل خطوة نحو التقدم، مع صون العدالة باعتبارها ركيزة أساسية في حفظ الحقوق ودعم الاستقرار، لتظل دولة الإمارات نموذجاً فريداً في التوازن بين التنمية والإنصاف.

وقال إنه في ظل شعار "متحدون" نواصل البناء والتطوير لتعزيز المنجزات وحماية المكتسبات، مع الالتزام بقيم التعاضد والحفاظ على روح الانتماء الوطني، لنبقى دائما قدوة في التضامن والعمل المشترك، ولتستمر الإمارات رمزاً للوحدة والريادة.