عجمان في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن دولة الإمارات قدمت خلال العقود الماضية إنجازاتٍ نوعية في مجالات الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار، ورسخت حضورها الدولي بمبادئها القائمة على السلام والتعاون والتسامح والتعايش.

وقال في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: نحتفي اليوم بالإمارات تتزين بمسيرة 54 عامًا من الريادة والعطاء، ومواصلة السير بثبات وخطوات واثقة نحو المستقبل، محافظةً على مكانتها المرموقة بين الدول المتقدمة، ومستمرة في بناء نموذجٍ تنموي متوازنٍ يضع الإنسان في مقدمة أولوياته.

وأضاف أن عيد الاتحاد الرابع والخمسين هو مناسبة لتجديد العهد والولاء لوطننا وقيادتنا، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية في نفوس أبناء الإمارات، ليواصلوا مسيرة البناء والتميز بكل إخلاصٍ وطموح، موضحًا أننا اليوم ننظر بعين الفخر والعز للماضي العريق والتاريخ الأصيل، ونستشرف الغد الأجمل، مستمدين القوة من وحدتنا، والعزيمة من إنجازاتنا، والإصرار من ثقة قيادتنا بقدرات أبناء الوطن.

ورفع بهذه المناسبة أصدق عبارات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعبنا الكريم، سائلًا الله أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والازدهار، وأن تبقى راية الإمارات خفاقة بالعز والمجد في كافة المحافل.