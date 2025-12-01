النائب العام لإمارة أبوظبي: اتحادنا صنع طريقا واضحا نحو الريادة والتقدّم

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / قال سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن عيد الإتحاد يحل علينا ليمنحنا لحظة نقف فيها مع أنفسنا، نستعيد فيها شعور الفخر الذي يسكن كل من ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة، فهو يوم يربط الماضي بالحاضر، ويُعيد إلى الذاكرة تلك الإرادة التي جمعت القلوب قبل الأيادي، فانبثق منها اتحادٌ صنع طريقاً واضحاً نحو الريادة والتقدّم.

وأضاف في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 : في هذه المناسبة الغالية، نجدد مشاعر الإنتماء التي تتجلى في روح العمل المشترك، وفي الإيمان بأن ما تحقق لم يكن وليد صدفة، بل نتيجة رؤية واعية، وعدالة راسخة، وأمن وفّر للجميع بيئة ينمو فيها الطموح بلا حدود، ليصبح عيد الاتحاد مساحة نحتفي فيها بما وصلنا إليه، ونستشعر مسؤوليّتنا تجاه مستقبل نطمح أن يكون أكثر إشراقاً.

وأكد أنه مع إحتفالنا بهذا اليوم العزيز على قلوبنا، نرفع أسمى التهاني إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات، سائلين الله أن يحفظ وطننا الغالي، وأن تبقى الإمارات دولة الأمن والأمان والاستقرار، وتواصل مسيرة البناء والنهضة بثقة ووحدة وفخر.