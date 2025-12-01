سعيد الرقباني: عيد الاتحاد يمثّل لبلادنا العزّة والفخر والطموح

الفجيرة في الأول من ديسمبر/ وام / قال معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين إنه في هذا اليوم العظيم لدولتنا المباركة، نحتفي بذكرى وطنية غالية علينا جميعاً، تمثّل لبلادنا العزّة والفخر والطموح، وكل معاني الاتحاد والتلاحم الوطني الكبير الذي رسم مستقبل بلادنا، ووضع لها خارطة التقدم والتطور عبر رؤى ثاقبة وفكرٍ راجح

وأضاف: نستذكر بهذه المناسبة الوطنية تاريخ وطننا الغني، وحاضره المزدهر، ونتطلع بثقة إلى مستقبله الواعد، والذي يستند إلى الأسس المتينة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" وإخوانه بُناة الاتحاد.

وأضاف معاليه: يشرفنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وجميع أهل الإمارات من مواطنين ومقيمين.

وأشاد الرقباني بالدور الريادي لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، الذي يقود مسيرة التنمية في الفجيرة بحكمة ورؤية مستقبلية عززت من مكانة الإمارة على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً أن توجيهات سموه أسهمت في إطلاق مشروعات تنموية رائدة في مجالات الاقتصاد، والبنية التحتية، والتنمية الاجتماعية، والبيئية.

وأكد أن الإمارات، بفضل قيادتها الرشيدة، حققت إنجازات نوعية شملت قطاع التعليم والصحة والاقتصاد والتنمية المجتمعية، فضلاً عن ريادتها في العمل الإنساني العالمي، ما رسخ مكانتها كمنارة للتسامح والعطاء والاستقرار، مضيفاً أن إطلاق « الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» واعتماد عام 2026 «عام الأسرة» يعكسان رؤية القيادة في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية.

وأضاف أن دولة الإمارات تمضي بثقة نحو مستقبل مزدهر للأجيال القادمة بفضل وحدتها وتلاحم قيادتها وشعبها، سائلاً الله تعالى أن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.