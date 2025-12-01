"إرثي": في عيد الاتحاد الـ54 نحتفي بتراثنا وهويتنا الإماراتية

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكدت سعادة ريم بن كرم مدير عام مجلس "إرثي" للحرف المعاصرة أنه في ذكرى عيد الاتحاد الـ54 نحتفي بالقيم التي أسست هويتنا الإماراتية والتي جعلت من التراث مساحة حية تُلهم التصميم والإبداع وتواكب مسيرة نهضتنا.

وقالت إن الحرف الإماراتية تأتي في صميم هذه القيم بوصفها تعبيرًا أصيلاً عن الذاكرة الوطنية وروحها المعاصرة وقد شكّل دعم قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي مؤسسة المجلس ركيزةً أساسية في تمكين الحرفة الإماراتية وتعزيز حضورها فبفضل هذا الدعم استطاع «إرثي» توفير منصات تتيح للحرفة أن تتطور وللحرفيات أن يعبّرن عن مهارتهن بوصفها امتدادًا للهوية الإماراتية.

وأضافت أنه منذ قيام الاتحاد شكّلت الحرف الإماراتية عنصرًا محوريًا في بناء الهوية المعاصرة فالحرفة لم تكن مجرد إحياء للموروث بل مساهمة في صياغة تعبير بصري عن القيم التي قامت عليها الإمارات، ووحدة المجتمع وصون التراث وبناء مستقبل يرتكز على المعرفة ومن هذا المنطلق عمل «إرثي» منذ تأسيسه قبل عشر سنوات على تحويل الحرفة إلى مساحة تُترجم فيها هذه القيم إلى تصميم ومعرفة وتمكين الحرفيات بأن يكنّ جزءًا من الاقتصاد الإبداعي.