هيئة البيئة في أبوظبي: في عيد الاتحاد نحتفي بقيم المؤسسين

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الـ54، أهمية مواصلة الجهود الوطنية في نشر الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة النظم البيئية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل البيئي والمناخي.

وقالت سعادتها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54: نحتفي بقيم آبائنا المؤسسين الذين آمنوا بهذه الأرض الطيبة وبأهمية صون بيئتنا، واليوم وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بالعمل المناخي، حيث رسخت دولة الإمارات مكانتها نموذجاً عالمياً في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية".

وأضافت: في هيئة البيئة، نجدد التزامنا في تعزيز منظومة الاستدامة، ورفع جاهزية المجتمع للمشاركة في حماية بيئته، ومواصلة الحفاظ على الإرث البيئي للاتحاد، لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.