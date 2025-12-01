سعيد محمد الطاير: عيد الاتحاد ميلاد وطنٍ توحّد على التلاحم والعزيمة والإرادة الصلبة

دبي في الأول من ديسمبر/ وام / رفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولتنا الحبيبة.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: في مثل هذا اليوم المجيد من عام 1971، ارتفع علم الإمارات عالياً على يد الآباء المؤسسين طيب الله ثراهم، إيذاناً بميلاد وطنٍ توحّد على التلاحم والعزيمة والإرادة الصلبة، وانطلق في مسيرةٍ رائدة من البناء والتنمية والإنجازات التي تواصل تحقيقها قيادتنا الرشيدة برؤية لا تستشرف المستقبل فحسب، وإنما تصنعه، فأصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والتمكين، ومركزاً مؤثراً في التنمية المستدامة والجاهزية للمستقبل.

وأضاف: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نستمد من روح الاتحاد القوة والإلهام لمواصلة مسيرة العطاء والتميز التي بدأها الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم، ونعمل على ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة من خلال مشاريع ومبادرات طموحة تسهم في تعزيز مكانة الدولة الريادية في الاستدامة والابتكار والتنافسية العالمية. ويجسد احتفالنا بعيد الاتحاد تجديداً للعهد والولاء للوطن وترسيخاً لقيم الوحدة والعمل المشترك والمسؤولية الوطنية، وتأكيداً لولائنا والتفافنا حول قيادتنا الرشيدة لبناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة.