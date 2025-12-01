"الشارقة للنشر": الإمارات أحدثت تحولاً عميقاً في مفهوم التنمية

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / قال سيف السويدي مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر إن عيد الاتحاد الرابع والخمسين يمنحنا فرصة للتوقف أمام التحوّل العميق الذي أحدثته دولة الإمارات في مفهوم التنمية حيث لم يعد التقدّم مرهونًا بالبنية الاقتصادية وحدها بل بقدرتنا على بناء بيئات عمل تدفع المبدعين وأصحاب الأفكار إلى الإنتاج والمنافسة عالميًا.

وأضاف أنه انطلاقًا من هذه الرؤية عملت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر على تطوير منظومة متكاملة تتيح للكتّاب والناشرين والموزعين والمترجمين وروّاد أعمال الصناعات الإبداعية إطلاق مشاريعهم وتوسيع أعمالهم ضمن بيئة مرنة وموثوقة.

وأوضح أن الشارقة أصبحت اليوم نقطة التقاء للصناعات الثقافية والإبداعية في المنطقة بفضل بنية تحتية حديثة وخدمات تدعم التشغيل السريع وشبكات عالمية تربط المؤسسات الإبداعية بأسواق جديدة.

وقال: إننا في عيد الاتحاد نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير هذه المنظومة وتقديم حلول تعزز تنافسية قطاع النشر والمحتوى وترسّخ مكانة الإمارات مركزًا محوريًا للاقتصاد الإبداعي.