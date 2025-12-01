"مصدر" تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54 بفعاليات تراثية وثقافية متنوّعة

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام/ احتفلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية التي استضافتها في مقرها بمدينة مصدر، بمشاركة موظفي الشركة.

وشهدت الاحتفالات أجواءً وطنية مميزة عبّرت عن قيم الاتحاد والانتماء للوطن، وتنوّعت الأنشطة بين عروض تراثية وفنية تعكس الثقافة الإماراتية الأصيلة، شملت فقرة العيّالة التقليدية، وعزف آلة العود، إلى جانب جلسات نقش الحناء وفن الخط العربي، وغيرها من الأنشطة التفاعلية المستوحاة من التراث المحلي.

كما شملت الاحتفالات أماكن مخصصة للطهي الحي والمأكولات الشعبية المقدّمة من جهات إماراتية متخصصة في تقديم الأطعمة، دعماً للمشاريع الوطنية وريادة الأعمال.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولتنا العزيزة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام وإلى شعب الإمارات والمقيمين.

وأضاف أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية عزيزة نستذكر فيها بكل فخر جهود الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذين أرسوا دعائم اتحادنا المبارك، وأسسوا لمسيرة تنموية رائدة جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التطور الحضاري والإنساني والاقتصادي.

وأكد أن الاحتفاء بعيد الاتحاد هو تعبير عن الاعتزاز بالهوية الوطنية وتراثنا الأصيل، وهو أيضاً فرصة لتعزيز قيم الانتماء والولاء والعمل المشترك، مشيراً إلى أن تأسيس "مصدر" قبل قرابة العشرين عاماً كان أحد الإنجازات التي تحققت في ظل الاتحاد، وهي تواصل اليوم دورها الفاعل في دعم جهود الدولة بمجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، بما ينسجم مع الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وتلتزم الشركة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا حول العالم لتعزيز مسيرة الإنجازات والإسهام في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة.

وحرص موظفو "مصدر" من مواطنين ومقيمين على المشاركة في الأجواء الاحتفالية التي عكست روح الاتحاد والتراث الإماراتي الأصيل، بما يجسد مكانة هذا اليوم في قلوب الجميع، ويؤكد على قيم الوحدة والتلاحم التي تميز دولة الإمارات منذ تأسيسها.