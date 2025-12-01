مؤسسة القلب الكبير: عيد الاتحاد يجسد الإرث الإنساني العريق للدولة

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / قالت سعادة علياء المسيبي مدير مؤسسة القلب الكبير إن عيد الاتحاد الـ54 مناسبة نستحضر فيها الإرث الإنساني العريق للدولة الذي تجسّد منذ تأسيسها في علاقتها المتفردة مع المجتمعين المحلي والدولي وفي منظومة القيم التي تقوم عليها ثقافتها العامة وممارساتها اليومية من تكافل وعدالة وتعايش ومسؤولية لقد قدّمت الإمارات للعالم نموذجاً فريداً في الجمع بين التنمية المادية والنهضة الأخلاقية وجعلت من العطاء ركناً أصيلاً في هويتها الوطنية.

وأضافت أنه من هذا الإرث الإنساني تستلهم مؤسسة القلب الكبير رسالتها إذ تواصل جهودها في مساندة الفئات الأكثر ضعفاً وتمكينها من الحصول على حياة كريمة مستنيرةً بتجربة الإمارات التي تتكامل فيها المبادرات المحلية مع الشراكات الدولية لتجسد رؤية الدولة في بناء عالمٍ أكثر رحمةً وعدلاً يستجيب لاحتياجات الإنسان ويضع كرامته في صميم كل مشروعٍ ومبادرة.