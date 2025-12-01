مجمع اللغة العربية: عيد الاتحاد عماد الهوية وروح الثقافة

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / قال الدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة إن عيد الاتحاد الـ54 يطل علينا فنستعيد معه أياماً مشرقةً خطَّ فيها الآباء المؤسسون معالم وطن قام على العلم والمعرفة وفي قلب هذه المسيرة المباركة تبرز اللغة العربيّة بوصفها عماد الهوية وروح الثقافة.

وأكد أن مجمع اللغة العربية بالشارقة يفخر بتحمل أمانة خدمة اللغة العربية بوصفها لسان التنزيل الكريم ليجدّد في هذه المناسبة عهده على العمل والتخطيط وإطلاق المبادرات التي تُقرّب اللغة إلى أبنائها وتُيَسِّر تعليمها وتفتح لها آفاقاً عالمية تليق بمكانتها.

وأضاف أن اتحاد دولة الإمارات يمثل مثالاً حيّاً على ما يمكن أن يحققه الاجتماع على كلمة واحدة وغاية سامية كذلك هي العربية إذا اجتمعت الجهود على خدمتها وعلتْ وارتفعت ووصلت إلى مكانتها التي نرنو إليها بين لغات العالم.