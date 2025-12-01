مبتعثو الإمارات في إيطاليا يثمنون دور "أم الإمارات" في ترسيخ هويتهم الوطنية

روما في الأول من ديسمبر / وام / ثمن أبناء الإمارات الدارسين والمبتعثين في الجمهورية الإيطالية دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة لدى الطلبة في الخارج، وحرص سموها على ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء لتمثيل الوطن بصورة مشرفة.

ونظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع سفارة الدولة لدى إيطاليا جلسة ضمن سلسلة جلسات "في حب الوطن: قصص وهوية وانتماء" وذلك ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54

بالتزامن مع عام المجتمع؛ وشهدت الجلسة التي عقدت بمقر السفارة في روما وقدمها سعادة اللواء الركن طيار متقاعد عبدالله السيد الهاشمي تفاعلاً إيجابياً، استعرض خلالها تجاربه وقصصه الملهمة في حب الوطن وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الطلبة خاصة في ما يتعلق بالتعرف إلى عناصر الهوية الوطنية ودورها في بناء شخصية الطالب ودعمه في تمثيل وطنه بصورة مشرفة في الخارج.

وأكد الطلبة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجلسة شكلت محطة ملهمة للتزود بالمعرفة والخبرات، حيث أشار الطالب حمد سهيل الكتبي إلى أن الجلسة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الوعي بكيفية إدارة الحياة الدراسية في الخارج، وآليات التعامل مع التحديات، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي يعكس صورة الدولة.

واتفق معه الطالب عبدالله بخيت الراشدي، الذي أوضح أن الجلسة أضافت للمبتعثين رصيدا من التجارب العملية في مواجهة تحديات الغربة، مما ينعكس إيجابا على مستواهم التعليمي، بفضل المحاور التي تطرقت لجوانب مضيئة عن حب الوطن ومفاهيم الولاء.

من جانبه، لفت الطالب محمد سالم الغفلي إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع الطلاب الإماراتيين في الخارج لتعزيز الحس الوطني، والاستفادة من القصص والتجارب الناجحة في ظل القيادة الرشيدة، بينما أعرب الطالب محمد عبدالرحمن الشحي عن سعادته بمحتوى الجلسة الغني بالدروس المستفادة من القيم الإماراتية، مؤكدا حرص الطلبة المبتعثين على مواصلة الاجتهاد الدراسي واكتساب المعرفة لخدمة الوطن.