المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة: عيد الاتحاد يوم تاريخي تتجلى فيه صور التلاحم وتجديد العهد

الشارقة في الأول من ديسمبر/ وام / أكد سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن عيد الاتحاد يوم تاريخي ومحطة وطنية خالدة نستحضر فيها بكل إجلال وإكبار السيرة العطرة للآباء المؤسسين الذين وضعوا بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة لبنات دولة الاتحاد القوية التي تزداد ازدهاراً عاماً بعد عام بفضل عزيمة وإرادة وحكمة قيادتنا الحكيمة التي تمضي بدولتنا بثبات نحو المستقبل الواعد.

وأضاف أن الاحتفاء بذكرى مرور 54 عاما على هذه المناسبة الوطنية المجيدة يعكس عمق التلاحم الوثيق بين القيادة الحكيمة وأبناء هذا الوطن المعطاء الذين يسطرون يوماً تلو الآخر أروع ملاحم الولاء والانتماء ويقفون صفاً واحداً خلف راية الاتحاد لتبقى خفاقة عالية في سماء المجد منوهاً بأن دولة الإمارات استطاعت بفضل حكمة قيادتها واستشرافها للمستقبل أن ترسخ مكانتها الرائدة في مصاف الدول المتقدمة وأن تغدو منارة حضارية ووجهة عالمية للتسامح والتعايش والإبداع الإنساني محققة قفزات نوعية وإنجازات استثنائية في شتى القطاعات والميادين التنموية.