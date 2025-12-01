أجواء احتفالية مميزة بعيد الاتحاد الـ54 في مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / شهد مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي اليوم أجواء احتفالية مميزة بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة، وذلك ضمن برنامج وطني وثقافي وتراثي وفني متكامل يقدمه المهرجان في هذه المناسبة الوطنية.

وتوافدت أعداد كبيرة من الزوار من مختلف الجنسيات للمشاركة في هذه الاحتفالات التي تهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية والموروث الثقافي والقيم الإماراتية الأصيلة.

وقدمت أجنحة الدول المشاركة، والقرية التراثية، وأجنحة الدوائر الحكومية، ومناطق الشركاء والرعاة، فعاليات متنوعة لجميع فئات المجتمع، كما شهد المهرجان عروضا خاصة لـ"قافلة عيد الاتحاد"، وجابت فرق الموسيقى العسكرية أرجاء المهرجان مقدمة مقطوعات وطنية تعبّر عن روح الاتحاد والانتماء.

وترسخ احتفالات عيد الاتحاد في مهرجان الشيخ زايد 2025–2026، من خلال هذا البرنامج المتنوع، صورة المهرجان بوصفه منصة وطنية جامعة تعبر عن قيم الاتحاد والتسامح والتعايش، وتقدم للعالم نموذجا حضاريا يجمع بين الأصالة والانفتاح على ثقافات الشعوب، في وقت يتجدد فيه الشعور بالفخر بالإنجازات الوطنية وبمسيرة الاتحاد التي انطلقت قبل 54 عاماً.

ويضم مهرجان الشيخ زايد في نسخته الحالية مجموعة من الوجهات الجديدة التي أثرت تجربة الزوار، ومنها مدينة الألعاب الترفيهية "الوثبة وينترلاند"، التي توفر بيئة ترفيهية متكاملة تناسب جميع الأعمار.

كما تعد "الوثبة بوليفارد" وجهة تجمع بين المطاعم والمقاهي العالمية ورواد الأعمال الإماراتيين، فيما تقدم "محمية النوادر" للزوار تجربة معرفية وتعليمية مميزة.