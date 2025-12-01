القائد العام لشرطة دبي : ماضون في تطوير منظوماتنا الأمنية لتبقى راية الاتحاد خفاقة

دبي في الأول من ديسمبر / وام / أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن كوادر شرطة دبي تجدد التزامها بدعم مسيرة الاتحاد من خلال التطوير المستمر لمنظومات العمل الأمني، والارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ بيئة آمنة ومزدهرة، لتظل راية الوطن عالية شامخة، وتبقى دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستقرار والازدهار.

وقال معاليه، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، إن شعار "متحدين" الذي تحمله احتفالات هذا العام، يجسد بعمق روح الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، "طيب الله ثراهما"، وإخوانهم الحكام "رحمهم الله"، مشيراً إلى أن الاتحاد أثبت نجاحه عبر أكثر من خمسة عقود بفضل وحدة القيادة والشعب، وتماسك الرؤية والهدف.

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات.

وأضاف معالي الفريق المري أن دولة الإمارات أرست نموذجاً يفاخر به العالم في الابتكار والتكنولوجيا، معرباً عن فخر منتسبي شرطة دبي بالانتماء إلى مؤسسة أمنية رائدة تعمل وفق نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن المجتمعي، والتميز المؤسسي، ودعم حضور الإمارات المؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية.