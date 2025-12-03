العين للفروسية يستضيف السباق الثالث في الموسم بمشاركة 94 خيلا

العين في 3 ديسمبر/ وام/ يحتضن مضمار نادي العين للفروسية والرماية، غداً السباق الثالث في الموسم، من 7 أشواط، بمشاركة 94 من الخيول العربية الأصيلة، وجوائزه 520 ألف درهم.

ويقام الشوط الأول لمسافة 2000 متر بمشاركة 12 من الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 80 ألف درهم، بينما تشارك 15 من الخيول عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتتنافس 15 خيلاً "مبتدئة" عمر 3 سنوات في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، وينطلق الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة التي لم تفز بسباقين، عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 80 ألف درهم.

و يشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، مشاركة الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما خصص الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 80 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1000 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة في النادي برئاسة فيصل الرحماني، وضع كافة الترتيبات الفنية للسباق الثالث في الموسم، وتخصيص جوائز لترشيحات الجماهير للخيول الفائزة في الأمسية.