شرطة رأس الخيمة تنظم ملتقى مبادرة "معكم مجتمعنا آمن"

رأس الخيمة في 3 ديسمبر / وام /نظّمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة -ممثلة في إدارة حماية ووقاية المجتمع- ملتقى مبادرة التعايش المجتمعي تحت شعار "معكم مجتمعنا آمن"، بالتعاون مع مدرسة "سانت ميري" الثانوية الخاصة، بحضور 120 شخصًا.

تأتي المبادرة تطبيقًا لرؤية وزارة الداخلية الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وذلك من خلال العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات، وتقديم خدمات استباقية ذكية ومبتكرة؛ حفاظًا على الأرواح والأعراض والممتلكات.

و أوصى الملتقى بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وتأكيد ضرورة الاستفادة التامة والإيجابية من الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع من الشرطة عبر القنوات الرسمية، والتعاون اللامحدود والفعال لحماية المجتمع ومكافحة الظواهر السلبية عبر تحمل المسؤولية، والسعي لتحقيق السعادة وجودة الحياة للجميع.