فوز الأردن والعراق وتعادل الجزائر مع السودان في كأس العرب

الدوحة في 3 ديسمبر/ وام/ فاز منتخب الأردن على منتخبنا الوطني 2-1 اليوم في استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس العرب لكرة القدم. وبهذه النتيجة وضع منتخب الأردن أول ثلاث نقاط في رصيده.

وضمن مواجهات اليوم من البطولة فاز منتخب العراق على نظيره البحريني 2-1، لحساب المجموعة الرابعة في استاد 974. وبهذه النتيجة وضع منتخب العراق أول 3 نقاط في رصيده.

وضمن المجموعة الرابعة أيضا تعادل منتخبا الجزائر والسودان بدون أهداف في استاد أحمد بن علي. وبهذه النتيجة وضع كل منتخب نقطة في رصيده.