مركز سالم بن حم الثقافي يحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

العين في 3 ديسمبر / وام / احتفل مركز سالم بن حم الثقافي بعيد الاتحاد الـ54 للدولة ، في فعالية وطنية أُقيمت في بيت سالم بن حم التراثي بمنطقة العين، بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري وعدد من الشخصيات والجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى حضور كبير من أبناء منطقة العين.

وجسد الاحتفال أسمى معاني الفخر والانتماء، حيث استحضر الحضور مسيرة الاتحاد المباركة وما تحقق من منجزات وطنية رائدة، تأكيدًا على أهمية هذه المناسبة التي تعزز قيم الولاء والتلاحم بين أبناء الوطن.

وقال الشيخ مسلم بن حم العامري في كلمته بهذه المناسبة : إن احتفالنا اليوم بعيد الاتحاد الـ54 هو تجديد للعهد والولاء لقيادة دولة الإمارات، وترسيخٌ لقيم الاتحاد التي غرسها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف أن ما تحقق على أرض الإمارات من نهضة وتقدّم هو ثمرة رؤية حكيمة وعمل مستمر، ومسؤوليتنا أن نحافظ على هذا الإرث العظيم ونغرسه في نفوس أبنائنا جيلاً بعد جيل.