شرطة رأس الخيمة خصصت 82 دورية لتأمين احتفالات الإمارة بعيد الاتحاد

رأس الخيمة في 3 ديسمبر / وام / أكدت شرطة رأس الخيمة نجاحً خطتها للتعامل مع الأجواء الاحتفالية والإقبال المتزايد من قِبل الجمهور والسياح على مختلف مناطق رأس الخيمة خلال عيد الاتحاد فيما تلقت غرفة العمليات خلال إجازة عيد الإتحاد 7130 مكالمة جرى التعامل معها باحترافية عالية وإحالتها للجهات المعنية حسب مناطق الاختصاص.

وقال العميد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية رئيس الفريق الدائم للاحتفالات والفعاليات بشرطة رأس الخيمة إنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الميدانية كافة التي من شأنها فك أية اختناقات مرورية وصولًا إلى الانسيابية المطلوبة، وسرعة التدخل في حالات الطوارئ.

وأضاف أنه جرى تخصيص 82 دورية مختلفة تنوعت بين الدوريات العسكرية، ودوريات المستجيب، والإعلام الأمني، ودوريات التعقيب، ورقباء السير، والدوريات المدنية، ودوريات ساعد، بالإضافة إلى دوريات التحريات والمباحث الجنائية، والدوريات التابعة لمراكز الشرطة وفقًا لمناطق اختصاصها، مشيرًا إلى الحضور اللافت والجهد المضاعف لمركز شرطة المدينة الشامل في الميدان؛ في ظل اتساع نطاق مناطق اختصاصه التي شهدت حركة كبيرة للسيارات، وحضورًا كبيرًا للأهالي.

وذكر العميد أن الجهود أسهمت في تراجع أعداد المخالفات المحررة خلال هذه المناسبة مقارنة بمثيلاتها في السنوات الماضية، مشيدًا بالجهود الجبارة التي بذلها منتسبو شرطة رأس الخيمة خلال عطلة عيد الاتحاد الرابع والخمسين الذين واصلوا الليل بالنهار في سبيل السهر على أمن وسلامة وراحة المواطن والمقيم.