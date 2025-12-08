"اقدر" يطلق مبادرة "موروثنا مستقبلنا"

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام/ أطلق برنامج خليفة للتمكين "اقدر" مبادرة "موروثنا مستقبلنا" بالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية والمجموعة العلمية المتقدمة ونادي صقاري الإمارات، بهدف تعزيز ارتباط الشباب الإماراتي بتراثهم الأصيل، عبر برنامج ثقافي وتربوي متكامل يجمع بين الفروسية والصقارة ومهارات حياة البر، بالإضافة إلى أنشطة تعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ليجمع بين الأصالة والابتكار ويؤسس شخصية متوازنة ترتبط بجذورها وتنطلق لصناعة الغد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص برنامج خليفة للتمكين "اقدر" على بناء جيل واع بجذوره، من خلال تجربة متكاملة تشمل تعليم المنتسبين ممارسات أصيلة مثل الصيد بالصقور، والفروسية، ومسابقات الهجن، وورشة عن الذكاء الاصطناعي ضمن إطار تربوي وثقافي يرسخ القيم الوطنية، ويسهم في بناء جيل واثق بقدراته.

وانطلقت فعاليات المبادرة بزيارة ميدانية إلى نادي أبوظبي للفروسية، حيث شارك المنتسبون في ورش تدريبية حول العناية بالخيول العربية، وتلقوا تدريبات عملية على مهارات الركوب والترويض، كما تشمل الفعاليات زيارة إلى المجموعة العلمية المتقدمة ونادي صقاري الإمارات.

وقال العقيد الدكتور محمد إسماعيل الهرمودي، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين "اقدر": " انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تولي اهتماماً بالغاً ببناء الإنسان وتنمية قدراته وتعزيز ارتباطه بجذوره وهويته الوطنية، فالجيل الذي يفهم أصالة تاريخه هو الأكثر قدرة على الإبداع والمساهمة في صناعة مستقبل الوطن"، وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزامنا بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإماراتية في نفوس الشباب، وإعداد جيل قادر على صون ثقافته، فضلاً عن ترسيخ منظومة القيم وتعزيز الانتماء والمسؤولية، عبر برنامج متكامل يقوم على تعليم مهارات متعددة مثل الفروسية والصقارة".