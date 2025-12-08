مؤسس موقع "ريديت": "بريدج" تعكس ريادة الإمارات في التوازن بين التواصل الإنساني والافتراضي

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام/ أكد أليكيس أوهانيان، رائد الأعمال والمستثمر في مجال الإنترنت، ومؤسس موقع "ريديت"، أن انعقاد قمة بريدج، بما تستضيفه من أصحاب القرار، وتستعرضه من التجارب العالمية الرائدة، دليل على ريادة الإمارات، وأبوظبي بشكل خاص، في بناء المبادرات التي من شأنها الإسهام في تعزيز الموازنة بين العالم الافتراضي والتواصل الإنساني.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف نستعيد المسار الصحيح للإنترنت"، ضمن فعاليات الدورة الأولى من قمة "بريدج 2025"، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة 430 متحدثاً من 45 دولة من كبار المبدعين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين، وخبراء التكنولوجيا، والمؤسسات الإعلامية، وقادة الثقافة، يقدمون أكثر من 300 جلسة و فعالية، تتوزع على مسارات القمة السبعة: الإعلام، اقتصاد صناعة المحتوى، الفن والموسيقى، الألعاب الإلكترونية، التقنية، التسويق، وصناعة الأفلام.

وكشف مؤسس شركة "Seven Seven Six" أن هناك الكثير من المحتوى الاحتيالي والمضلل على الإنترنت، وبنسبة تصل لنحو 20% والأرقام في تصاعد مستمر، لافتاً إلى أنه في زمن مليء بالزخم الإلكتروني، ينبغي التركيز على الفعاليات الحية كالعروض المسرحية والفعاليات الرياضية، والتي تساعد على تعزيز التواصل الإنساني بعيداً عن إدمان وسائل التواصل.

وأشار أوهانيان إلى أن تفاقم مظاهر التزييف في العالم الرقمي يعود إلى انتشار الحسابات الوهمية الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب اتساع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الإقبال على حضور الفعاليات المباشرة سيتفوق خلال الفترة المقبلة على الاكتفاء بمتابعة المحتوى عبر التمرير على الشاشات، في ظل تطلع الجمهور إلى التجارب الأصيلة والتواصل الإنساني الحقيقي، مؤكداً أن قمة "بريدج" تأتي خطوة رائدة من إمارة أبوظبي في هذا الاتجاه.