قادة الإعلام في " بريدج": الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية يعيدان تشكيل مستقبل الإعلام

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام/ أكد خبراء ومتخصصون من كبرى المؤسسات الإعلامية في قمة "بريدج 2025" أن الإعلام العالمي يمر بأكبر موجة تحولات في تاريخه الحديث، مدفوعة بصعود المنصات الرقمية العملاقة، وتراجع نماذج الإيرادات التقليدية، وتسارع توظيف الذكاء الاصطناعي، ما يفرض على المؤسسات الإعلامية إعادة تعريف علاقتها مع الجمهور وطبيعة دورها في الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال جلسة "دليل بناء علامات إعلامية رائدة"، بمشاركة كلٍّ من مارتن سوريل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة S4 Capital، جيم بانكوف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Vox Media، وكريستين كوك، الرئيسة التجارية لـ Bloomberg Media، وأدارها هادلي غامبل، كبير المذيعين الدوليين في IMI، خلال القمة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة أكثر من 60 ألف مشارك من 132 دولة، و430 متحدثاً، يقدمون أكثر من 300 جلسة في سبعة مسارات رئيسية تشمل الإعلام والتقنية وصناعة المحتوى والفنون والألعاب الإلكترونية والتسويق وصناعة الأفلام.

وأوضح السير مارتن سوريل أن سوق الإعلانات يشهد اختلالاً هيكلياً غير مسبوق، حيث يبلغ حجم الإعلانات الرقمية نحو 700 مليار دولار مقابل 300 مليار فقط للإعلام التقليدي، مؤكداً أن شركات مثل Google وMeta وAmazon وTikTok تستحوذ على الجزء الأكبر من هذا النمو، ما يجعل المنافسة شبه مستحيلة أمام المؤسسات التقليدية بصيغها القديمة.

وأشار سوريل إلى أن شركات التكنولوجيا باتت "كيانات بحجم دول"، إذ تجاوزت قيمة بعضها في السوق أربعة تريليونات دولار، فيما بلغت قيمة شركة NVIDIA نحو خمسة تريليونات، محذراً من أن الذكاء الاصطناعي سيعزز نفوذ هذه المنصات أكثر، لافتاً إلى أن العالم يتجه نحو نماذج "الشراكات العامة–الخاصة" بدلاً من التنظيم التقليدي الصارم.

من جانبه، أكد جيم بانكوف أن التحدي الأكبر أمام المؤسسات الإعلامية اليوم لم يعد منافسة بعضها البعض، بل منافسة "اقتصاد صناعة المحتوى" الذي يستقطب الجمهور عبر علاقة شخصية مباشرة، وقال: " إن معيار النجاح أصبح أعلى بكثير، وباتت المؤسسات مطالبة بأن تثبت يومياً أنها جديرة باهتمام الجمهور، عبر تقديم قيمة حقيقية تتجاوز الخبر السريع إلى بناء تجربة مستمرة".

وأضاف أن Vox Media تعتمد نموذجاً هجيناً يجمع الإعلام الرقمي مع التجارب الحية، مستشهداً بشبكة البودكاست التابعة لها، التي تضم برامج بارزة مثل Pivot وCriminal وToday Explained، لتكون واحدة من أكبر الشبكات في الولايات المتحدة. وأكد أن البرامج التي تبني علاقة مباشرة مع الجمهور هي وحدها القادرة على الصمود أمام تقلبات خوارزميات المنصات، مشيراً إلى أن التجربة الحية مع الجمهور لا يمكن استنساخها رقمياً.

بدورها، أوضحت كريستين كوك أن العلامات الإعلامية القوية لا تختفي مع تغير الأزمنة، بل تتحول إلى صيغ جديدة، مؤكدة أن علامة مثل HBO، حتى مع تغيّر ملكيتها، تحافظ على قيمتها التحريرية، مشيرة إلى أن نموذج «بلومبيرغ» يقوم على البيانات الخاصة، والحضور الميداني العالمي، والتغطية المستمرة، ما يعزز الثقة مع جمهورها من صناع القرار.

وأضافت أن المؤسسات تتجه اليوم إلى الفعاليات الصغيرة والتجارب القريبة، لما تمنحه من عمق وتأثير يفوق الانتشار الواسع، مؤكدة أن القيمة لم تعد في أن تكون الأكبر، بل في أن تكون الأقرب، لافتة إلى أن النموذج الذي يدمج المنصة، والبيانات، والمحتوى، والفعاليات، يمثل صيغة ناجحة لعبور الأجيال التقنية من الإنترنت إلى الذكاء الاصطناعي.

وأجمع المتحدثون على أن الإعلام يواجه في وقت واحد تحولات تقنية، واقتصادية، وسياسية، ومجتمعية متسارعة، تمتد من الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية إلى تغير سلوك الجمهور وتفكك النماذج التقليدية، ما يجعل التكيف اليومي شرطاً أساسياً للبقاء، وليس مجرد خيار إستراتيجي.