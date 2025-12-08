منتخب الإمارات للكريكيت في المجموعة الثانية بكأس آسيا للشباب

دبي في 8 ديسمبر/ وام/ أسفرت قرعة بطولة كأس آسيا للكريكيت للشباب، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري على ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت وملعب سيفينز، عن وقوع منتخب الإمارات للشباب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الهند وباكستان وماليزيا.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات حيث ضمت المجموعة الثانية منتخبات أفغانستان، وبنجلاديش، وسيريلانكا ونيبال.

ويستهل منتخب الإمارات للشباب مشواره بمواجهة المنتخب الهندي يوم الجمعة 12 ديسمبر، قبل أن يلتقي منتخب ماليزيا يوم الأحد 14 ديسمبر، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب باكستان يوم الثلاثاء 16 ديسمبر.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 19 ديسمبر، فيما تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم الأحد 21 ديسمبر.

وأكمل منتخب الإمارات استعداداته لخوض المنافسات، من خلال سلسلة تدريبات مكثفة لرفع الجاهزية البدنية والفنية.