"بريدج" يحتل المركز الأول ضمن تطبيقات الأعمال في الإمارات خلال ساعات من انطلاق القمة

أبوظبي في 8 ديسمبر/ وام/ افتتحت قمة "بريدج 2025" فعاليات يومها الأول بزخم رقمي لافت، بعد أن احتل تطبيقها الرسمي المركز الأول ضمن تطبيقات الأعمال في متجر التطبيقات داخل دولة الإمارات خلال وقت قياسي، وذلك في إنجاز يعكس أهمية القمة وحجم الحراك العالمي المرتبط به. وقد عكس هذا الصعود السريع مستوى الاهتمام الواسع الذي حظيت به القمة منذ الدقائق الأولى.

وجرى تطوير تطبيق "بريدج" ليكون منصة تفاعلية شاملة تجمع بين الحضور والمتحدثين والشركاء، حيث يعمل كمنظومة تنسيق مباشرة تساعد المشاركين على بناء شبكات معرفية جديدة، ومتابعة الاجتماعات، والجلسات، وتبادل الرسائل والمحتوى المهني على نطاق غير مسبوق. وقد تحوّل التطبيق عملياً إلى مركز تشغيل رقمي للقمة، يمكّن جمهورها العالمي من التواصل والعمل المشترك في الوقت ذاته.

وبحلول منتصف اليوم الأول من القمة، سجل التطبيق مؤشرات نشاط تُظهر حراكاً رقمياً متسارعاً، إذ تجاوز عدد التفاعلات 3.5 مليون تفاعل، إلى جانب أكثر من 20,600 رسالة متبادلة، و1,200 اجتماع منسق عبر المنصة، إضافة إلى ما يفوق 9,500 عملية تواصل مهني، وقرابة 500 منشور داخل مجتمع التطبيق. وتشير هذه الأرقام إلى بيئة رقمية مكتملة العناصر تجمع المتخصصين وصناع القرار في فضاء واحد يسمح بتسريع الحوار وتشكيل التحالفات الإعلامية والمعرفية.

ويشكل هذا النجاح الرقمي شهادة جديدة على الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير بيئات إعلامية مبتكرة تستند إلى بنية رقمية متقدمة وفعالة، وفي دعم المبادرات التي تعيد صياغة طرق التواصل والإنتاج المعرفي. كما يترجم رؤية "قمة بريدج" القائمة على تعزيز التواصل مع الجمهور، وتطوير أدوات مبتكرة تتيح تفاعلاً فورياً وواسع النطاق بين المشاركين.