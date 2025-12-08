الشارقة للثروة السمكية تُشارك في مهرجان ضواحي 14 بفعاليات بحرية مبتكرة

الشارقة في 8 ديسمبر/ وام / تشارك هيئة الشارقة للثروة السمكية في النسخة الـ14 من مهرجان ضواحي المقام حاليا في حديقة القرائن 5 و يستمر حتى 29 ديسمبر الجاري عبر جناح تفاعلي يقدّم ورشاً وأنشطة لتعليم الأطفال أساسيات البيئة البحرية ومهنة الصيد.

وأكد سعادة علي أحمد أبو غازيين رئيس الهيئة ،أن مشاركة «الثروة السمكية» تأتي تعزيزاً لدورها في نشر الوعي بأهمية الموارد البحرية والمحافظة عليها مشيراً إلى أن المهرجان أصبح منصة عائلية تجمع الترفيه بالتعلم.

ويضم الجناح رُكناً للثروة السمكية يعرّف بالكهوف الاصطناعية وجهود حماية المخزون السمكي إضافة إلى ركن شؤون الصيد وجمعيات الصيادين الذي يعرض أدوات الصيد التقليدية وتطور المهنة كما يستقبل المجلس البحري عدداً من الصيادين والمسؤولين لبحث تحديات المهنة وسبل دعمها.

و اكدت أن مشاركتها تأتي حرصاً على غرس المعرفة البحرية لدى الأطفال وإحياء الموروث البحري وتعزيز استدامة البيئة البحرية.