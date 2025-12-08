شرطة الشارقة تنال اعتماد "الشارقة صديقة للطفل والعائلة"

الشارقة في 8 ديسمبر / وام / حصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة على الاعتماد الرسمي من قبل مكتب الشارقة صديقة للطفل التابع لهيئة الشارقة الصحية ضمن الدورة الأولى من اعتمادات "الشارقة صديقة للطفل والعائلة" وذلك تتويجاً لجهودها المتواصلة في دعم الطفل والعائلة وتعزيز منظومة الحماية المجتمعية في الإمارة.

ويأتي هذا الاعتماد انسجاماً مع التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفي إطار مساعيها المستمرة لتهيئة بيئة آمنة وداعمة تُعنى برفاه الطفل واستقرار الأسرة.

كما يأتي انعكاسا لدعم قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وجهودها المخلصة في كل ما يعنى بالطفل وتمكينه بما يعزز دور الأسرة والمجتمع في رعاية أجيال المستقبل.

وثمّنت القيادة العامة جهود مكتب الشارقة صديقة للطفل في تنفيذ هذا البرنامج الريادي، مؤكدةً التزام شرطة الشارقة بمواصلة تطوير خدماتها ومبادراتها الموجهة لحماية الطفل وتمكين الأسرة وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يرسخ مكانة الإمارة كنموذج رائد في رعاية الطفل والعائلة.