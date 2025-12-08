اتفاقية شراكة بين إسكان دبي ودبي الإسلامي لتعزيز تمويل المواطنين

دبي في 8 ديسمبر/وام/ وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي بهدف تطوير خدمات تمويل الإسكان للمواطنين في دبي وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل بما يدعم جودة حياة الأسر الإماراتية.

وترسخ الاتفاقية ربطاً إلكترونياً مشتركاً يتيح تبادل المستندات والمعاملات المالية بين الجانبين بشكل آمن مما يسهم في تسريع العمليات وتحسين تجربة المستفيدين.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور سعادة محمد الشحي المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، حيث تمثل الخطوة إضافة مهمة لمسار التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لتوفير حلول تمويل سكني فعالة وموثوقة.

وأكد الشحي أن الاتفاقية تعزز منظومة التمويل السكني في دبي عبر توسيع الخيارات أمام المواطنين وتمكينهم من تحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة في الإمارة. وأوضح أن الشراكة تدعم جهود المؤسسة في توفير حلول تمويل مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة.

وأشار الدكتور عدنان شلوان إلى أن الاتفاقية تواكب أولويات أجندة دبي الاجتماعية 2033 عبر دعم استقرار الأسر المواطنة مؤكداً التزام البنك بتقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تسهل امتلاك المنازل. وأضاف أن الربط الرقمي بين المؤسستين سيعزز دقة وسرعة معالجة الطلبات ويسهم في تطوير الخدمات المصرفية الداعمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دبي.