"جودو الإمارات" يتوج بطلا لدولية كلباء

كلباء في 8 ديسمبر/ وام/ أحرز الجودو الإماراتي لقب بطولة كلباء الدولية 2025، في ختام المنافسات مساء أمس بصالة كلباء الرياضية.

وشهدت البطولة التي نظمها اتحاد الجودو، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي كلباء الرياضي، مشاركة 260 لاعباً ولاعبة من 23 دولة.

وحصد أبطال الإمارات 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين و3 فضية وبرونزيتين، وجاء ثانيا فريق أوزبكستان محققا 3 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية، وثالثا فريق الجزائر بذهبية وفضيتين وبرونزيتين، كما حقق فريق نادي كلباء الرياضي 12 ميدالية في الفردي، منها 6 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية.

وتوج الفائزين الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، بحضور محمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد جاسم، أمين السر العام المساعد لاتحاد الجودو، وعيسى بن هويدن عضو اتحاد الجودو، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في المنطقة الشرقية والشمالية، وعبد الرحمن إبراهيم الدرمكي، أمين عام نادي كلباء.