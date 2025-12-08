بيترسين وريتان يفتتحان "السباق إلى دبي" بتتويج مزدوج في أستراليا وجنوب أفريقيا

دبي في 8 ديسمبر/وام/ توّج الدنماركي راسموس بيترسين بلقب بطولة كراون أستراليا المفتوحة، فيما أحرز النرويجي كريستوفر ريتان لقب بطولة تحدي نيدبانك في جنوب أفريقيا، وذلك ضمن ثاني وثالث محطات الموسم الجديد في جولة دي بي ورلد المصنّفة تحت "السباق إلى دبي"، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجولف العالميين الساعين لحجز مواقعهم في الختام الكبير الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر 2026.

وبرز بيترسين بشكل لافت في البطولة الأسترالية، بعدما أنهى المنافسات بمجموع 15 ضربة تحت المعدل ليحصد 500 نقطة في تصنيف "السباق إلى دبي".

وجاء هذا الإنجاز بعد مسيرة سريعة للاعب نحو النجومية، حيث كان ينافس قبل أقل من 18 شهراً في جولة هوتيل بلانر، قبل أن يحقق نقطة التحول بفوزه بلقب "تحدي الإمارات" في أبريل 2024 على ملاعب نادي شاطئ السعديات للجولف، والتي منحته بطاقة المشاركة في جولة دي بي ورلد، ونجح خلال البطولة في تحقيق أول ألقابه في الجولة العالمية متقدماً على أسماء كبيرة، من بينها الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي حامل لقب "السباق إلى دبي"، والذي أنهى البطولة في المركز الرابع عشر برصيد 7 ضربات تحت المعدل.

كما ضمن بيترسين مشاركته في بطولة الماسترز الأميركية، إحدى أبرز بطولات الجراند سلام في موسم الجولف العالمي.

وفي جنوب أفريقيا، واصل اللاعبون الإسكندنافيون تألقهم بعدما توّج النرويجي كريستوفر ريتان بلقب بطولة تحدي نيدبانك، ليحقق ثاني انتصاراته في جولة دي بي ورلد. وأنهى ريتان منافسات البطولة، التي تقام تكريماً لمسيرة أسطورة الجولف جاري بلاير، برصيد 17 ضربة تحت المعدل، بفارق ضربة واحدة عن الجنوب أفريقي جايدن شابير والإنجليزي دان برادبوري.

وأقيمت البطولتان ضمن سلسلة المحطات الافتتاحية للموسم الجديد لـ"السباق إلى دبي"، والتي تشمل بطولات في أستراليا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، قبل فترة التوقف نهاية ديسمبر، على أن تُستأنف المنافسات مع "السلسلة الدولية" التي تتضمن بطولتين في دبي: بطولة دبي إنفيتشنال وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك خلال يناير المقبل.