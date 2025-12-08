شراكة بين بلدية دبي وشمال القابضة لتعزيز وتطوير المرافق العامة في الإمارة

دبي في 8 ديسمبر/ وام / وقعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع شركة شمال القابضة بهدف تطوير مسارات التعاون المشترك في تفعيل المرافق العامة بالإمارة، وتبادل الخبرات في تصميم وإدارة المساحات العامة بما يواكب أرقى المعايير الحضرية العالمية، ويسهم في تعزيز جاذبية مرافق دبي ورفع كفاءتها التشغيلية وتوفير تجارب حضرية وسياحية متقدمة للسكان والزوار.

ووقع المذكرة كل من بدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، وعبد الله بن حبتور الرئيس التنفيذي لشمال القابضة، حيث تركز الاتفاقية على تعزيز تجربة زوار الحدائق والشواطئ والمرافق العامة من خلال مبادرات مشتركة في التخطيط والتنفيذ والإدارة، بما يرفع مستوى الرفاهية وجودة الخدمات المقدمة في مختلف الوجهات الحضرية.

وسيشمل التعاون تبادل أفضل الممارسات في تصميم المساحات العامة وتنفيذ مشاريع تجريبية مبتكرة، إلى جانب تطوير مبادرات طويلة المدى تدعم المنظومة العمرانية المتقدمة لإمارة دبي، وتسهم في تعزيز مكانتها مدينة أكثر جاذبية واستدامة من خلال مرافق متكاملة تلبي احتياجات المجتمع.

وأكد أنوهي أن الشراكة تمثل دعماً لجهود بلدية دبي في توفير مرافق عامة متطورة ووجهات ترفيهية متجددة قادرة على تقديم تجارب استثنائية تعزز جودة الحياة في المدينة الذكية. وأشار إلى أن التعاون مع شمال القابضة يسهم في توفير بيئات حضرية نابضة بالحياة تعكس رؤية دبي وتطلعاتها المستقبلية.

من جانبه، أكد عبد الله بن حبتور أن الشراكة مع بلدية دبي تتيح فرصة لتطوير المساحات العامة بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء مدينة تتناغم فيها المجتمعات مع الطبيعة، مشيراً إلى أن خبرة شمال القابضة في تطوير الوجهات الترفيهية ستسهم في تحويل هذه المرافق إلى مواقع نابضة بالطاقة المجتمعية وروح الانتماء.

وتدير البلدية منظومة واسعة من الحدائق والشواطئ والمرافق الترفيهية التي تستقطب ملايين الزوار سنوياً.