أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية تشارك في مؤتمر بالقاهرة

القاهرة في 8 ديسمبر/ وام / شاركت أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية في أعمال المؤتمر الدولي الخامس للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار “التنمية المستدامة ومستقبل الأجيال”.

ومثل الأكاديمية الدكتور جمال الشحي عميد الأكاديمية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير الأكاديمية.

وأكد الشحي خلال كلمته في المؤتمر أن العالم يشهد نقلة رقمية واسعة أثرت على أنماط التواصل داخل الأسرة العربية وطرق تلقي المعرفة والتربية، مشيرا إلى أن الإعلام الأسري الرقمي بات ركنا أساسيا في تعزيز الوعي الأمني، لا سيما مع ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأطفال واليافعين.

وأوضح أن الإعلام الأسري يشمل المحتوى الإلكتروني عبر منصات التواصل والتطبيقات التعليمية والبودكاست والفيديوهات القصيرة، بما يسهم في نشر الوعي بمخاطر الإنترنت ودعم ثقافة المواطنة الرقمية وتوسيع نطاق التوعية الأمنية.

وأضاف أن هذا النوع من الإعلام يمثل خط دفاع في حماية المجتمع من خلال تقديم إرشادات مبسطة حول حماية الأجهزة وكلمات المرور وتجنب الروابط المشبوهة، مع تعزيز الحوار الأسري لمتابعة الاستخدام الرقمي دون الإضرار بخصوصية الأبناء.

من جانبه، أكد العميد الدكتور محمد خميس العثمني أن تعزيز دور الإعلام الأسري في مواكبة التحول الرقمي الأمني خطوة جوهرية في بناء مجتمع واعٍ رقميا، مشيرا إلى أن الأكاديمية تواصل دورها كشريك رئيسي في إعداد الكوادر الأمنية وتطوير برامج التوعية الرقمية التي تدعم الأسرة والمجتمع.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الدكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، والدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد ورئيس المؤتمر، حيث شددا على أهمية الابتكار والتحول الرقمي وربط احتياجات الحاضر بحقوق الأجيال المستقبلية في إطار أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض المؤتمر عددا من الموضوعات أبرزها تعزيز التكامل العربي في قضايا البيئة والتنمية، دعم الابتكار والتكنولوجيا المستدامة، تمكين قضايا الأسرة والطفل، نشر الوعي البيئي، ودعم المبدعين ورواد الأعمال، إلى جانب مناقشة محاور تشمل المدن المستدامة والتحول الحضري، الإعلام الأسري والتحول الرقمي نحو وعي وأمن مستدام، وريادة الأعمال والابتكار في دعم التنمية المستدامة والبيئة.

