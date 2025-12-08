"أمازون ويب": بريدج فرصة لتعزيز استثماراتنا في الإمارات

أبوظبي في 8 ديسمبر / وام / أعرب ديف ميس قائد قطاع الإعلام والترفيه والألعاب والرياضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في "خدمات أمازون ويب"، عن سعادته بالمشاركة في قمة "بريدج" التي انطلقت اليوم في أبوظبي، مشيرا إلى امتلاك الشركة استثمارات في الإمارات والبحرين.

وأوضح ميس أن اهتمام المنطقة المتزايد بقطاعات الإعلام والترفيه والألعاب والرياضة يعكس أهمية القمة، مشيرا إلى أنهم اطلعوا خلال سبتمبر الماضي على رؤية الحدث قبل تنفيذه ووصوله إلى هذه المرحلة.

ولفت إلى أن "أمازون ويب" تواصل تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتعتز بما تحققه من شراكات خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تضاعف الشركة جهودها لدعم عملائها وتلبية احتياجاتهم.

وأبدى ميس إعجابهم برؤية الإمارات 2030 واستعدادهم للتعاون والعمل معها بأقصى ما يمكن لتحقيق تطلعاتها المستقبلية.