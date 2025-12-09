"الراسخون للعقارات" تطلق أربعة مشاريع استراتيجية في الشارقة

الشارقة في 9 ديسمبر / وام / انطلقت اليوم بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة فعاليات المعرض العقاري الذي تنظمه الشركة الإماراتية " الراسخون للعقارات " لمدة يومين لإلقاء الضوء على 4 مشاريع عقارية نوعية تشمل: بوابة القاسمية 1 و بوابة القاسمية 2 و الصجعة النموذجية وخط الصجعة .

حضر المعرض خليفة سلطان بن حارب المهيري مدير عام شركة " الراسخون للعقارات " و سعادة سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمسؤولين ورواد القطاع العقاري و جمهور واسع من المستثمرين والمهتمين بالفرص العقارية في الإمارة .

ويعكس الحدث مكانة الشارقة المتنامية كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في دولة الإمارات بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الاستراتيجي وتنوع الفرص المتاحة فيها.

و يعتبر مشروع «بوابة القاسمية 1» واحداً من أهم المشاريع الصناعية ذات الطابع اللوجستي في الشارقة وذلك بفضل موقعه الحيوي على طريق دبي – حتا بالقرب من منطقة المدام إضافة إلى ما يوفره من بنية تحتية متكاملة وخدمات تشغيل جاهزة ويضم المشروع عدداً من قطع الأراضي الصناعية والتجارية التي تتناسب مع احتياجات الشركات والمستثمرين.

و يشكل مشروع «بوابة القاسمية 2» امتداداً طبيعياً للمشروع الأول ليعكس رؤية تطويرية تجمع بين التخطيط العملي والاستخدامات المتنوعة ويضم المشروع مزيجاً من الأراضي المخصصة للاستخدامات الصناعية والتجارية والسكنية الخاصة بالعاملين ضمن بيئة تشغيلية جاهزة وبنية خدمية متكاملة إضافة إلى شبكة طرق منظمة تسهّل الحركة وتخدم مختلف الأنشطة.

و يقع مشروع "خط الصجعة الصناعي " في قلب مدينة الإمارات الصناعية بالقرب من طريق الإمارات العابر وطريق الذيد ويقدم قطع أراضٍ صناعية متعددة الاستخدامات مع توفير خدمات أساسية جاهزة لبدء الأعمال فوراً ما يعزز من جاذبيته كوجهة للصناعات المتوسطة والأنشطة التجارية الداعمة.

و يأتي مشروع " الصجعة النموذجية " ضمن رؤية الشركة لتقديم حلول تطويرية متقدمة في المناطق الصناعية ما يعكس توجهها نحو طرح مشاريع نوعية تتماشى مع احتياجات السوق وتدعم الحركة الاقتصادية في الإمارة.