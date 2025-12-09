الإمارات تستضيف الكونغرس العالمي للمهندسين 2027

دبي في 9 ديسمبر/ وام/ أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية فوز دولة الإمارات باستضافة الكونغرس العالمي للمهندسين 2027 ،وذلك خلال اجتماع الاتحاد الذي عقد في شنغهاي بالصين ، ويعكس هذا الفوز مكانة الدولة الريادية وقدرتها العالية على تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى وفق أعلى المعايير.

وجاء هذا الإنجاز عقب العرض الذي تقدمت به جمعية المهندسين والذي أبرز جاهزية الدولة لتنظيم مؤتمرات هندسية دولية اعتمادا على خبراتها في مجالات الابتكار والاستدامة والبنية التحتية المتطورة إلى جانب رؤيتها الطموحة لتطوير المهنة الهندسية وتعزيز تنافسيتها عالميا.

وأكد المهندس عبدالله يوسف آل علي رئيس جمعية المهندسين أن فوز الإمارات باستضافة الكونغرس العالمي للمهندسين يعبر عن الثقة الدولية في قدراتها على إدارة أكبر الفعاليات الهندسية ، موضحا أن الحدث يمثل فرصة لإبراز كفاءات المهندسين الإماراتيين وإسهامهم في مستقبل القطاع وترسيخ مكانة الدولة مركزا رائدا للابتكار الهندسي إقليميا ودوليا

وسيتم تنظيم الكونغرس بالشراكة بين جمعية المهندسين وبلدية دبي حيث يتولى الجانبان مهام التخطيط والإدارة بينما تتولى بلدية دبي بالتعاون مع الجمعية تنسيق العمليات التنظيمية واللوجستية والعمل مع الجهات الحكومية والخاصة لتقديم نسخة عالمية المستوى من الحدث.

من جانبها أكدت المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني ببلدية دبي أن هذا الفوز يعكس المكانة الراسخة للإمارات كمركز يجذب أبرز العقول الهندسية عالميا مشيرة إلى أن الكونغرس يشكل فرصة لتسليط الضوء على دور الدولة في قيادة الحوار الهندسي وطرح أحدث الابتكارات والحلول والتحديات للنقاش بهدف تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وتعزيز مسيرة العمل الهندسي بالتعاون بين الحكومات والمنظمات والقطاع الأكاديمي.

وأضافت أن بلدية دبي حريصة على دعم المهندسين الشباب وإشراكهم في صياغة مستقبل القطاع الهندسي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الابتكار وريادة الدولة وتنافسيتها العالمية

وساهمت فعاليات دبي للأعمال المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في إعداد ملف الاستضافة بالتعاون مع جمعية المهندسين من خلال تقديم خبراتها في التخطيط والدعم اللوجستي بما يعكس جاهزية الإمارة لاستضافة مؤتمر عالمي بهذا الحجم.

ويعد الكونغرس العالمي للمهندسين أحد أبرز التجمعات الهندسية الدولية بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار لمناقشة التحديات الهندسية واستعراض أحدث الحلول والابتكارات ومن المقرر عقده في دبي خلال نوفمبر2027.