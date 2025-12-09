90 شركة ناشئة من حول العالم تتنافس على صناعة المستقبل في "سوق بريدج"

أبوظبي في 9 ديسمبر / وام/ تحوّل "سوق بريدج" في قمة "بريدج 2025" إلى مركز تفاعلي للابتكار، حيث اجتمعت أكثر من 90 شركة ناشئة -تم اختيارها من بين 1500 مرشح- لتقديم حلول رائدة تعيد رسم مستقبل الإعلام والتقنية وصناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي، في أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه.

ويمثل "مركز الشركات الناشئة" قلب السوق ومحركه الرئيسي، إذ صُمم كمساحة مفتوحة تشجع على التواصل وتبادل الأفكار، وتتيح للمؤسسين الشباب لقاء المستثمرين، وصناع القرار، والمنصات العالمية في بيئة واحدة.

وتم تصميم المركز على هيئة محطات دائرية تستضيف شركتين في كل منصة، مع عروض مرئية تعرّف الزوار بحلولهم المبتكرة، فيما يجاور المركز صالة كبار الشخصيات ليصبح من أكثر أركان القمة تفاعلاً وتأثيراً.

و تنوّعت قصص الشركات الناشئة المشاركة، من تعليم علوم الفضاء إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وحلول البث، حيث قالت فاطمة فاعور، مديرة التسويق في Spacepoint: "نقوم بتدريب طلاب المدارس والجامعات على بناء أقمار اصطناعية، ومشاركتنا في القمة تتيح لنا توسيع شبكة المدربين والشركاء والاستفادة من الاهتمام العالمي بالقطاع".

أما حماد حمّاد، مؤسس منصة Reel Reports AI، فأشار إلى أن منصته تحوّل النصوص إلى مقاطع فيديو تفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقال: "لدينا اليوم 200 مستخدم، ونطمح إلى مضاعفة هذا العدد من خلال القمة، فمنذ اليوم الأول أجرينا محادثات بناءة مع شركات ومبدعين من جنسيات متعددة".

وقال كيريل غافريلـوف، الشريك المؤسس لـ VRTX Global: "ننتج مقاطع CGI واقعية تحقق انتشاراً واسعاً بلا إعلانات، ونعمل اليوم مع 150 عميلاً حول العالم، والقمة منحتنا فرصة مثالية لعقد شراكات جديدة".

من جانبه، أوضح ريني رودا، الرئيس التنفيذي لشركة Poliversia، ان شركته تطوّر منصة موحدة تجمع في مكان واحد الأدوات الرقمية التي يحتاجها صُنّاع المحتوى والمدربون، مثل البث المباشر، وإدارة الويبينارات، وخدمات الاشتراكات والدفع الإلكتروني، بحيث لا يضطر المستخدم للاعتماد على عدة منصات منفصلة. وقال إننا نستهدف صناع المحتوى والشركات المتوسطة، ومشاركتنا في القمة ساعدتنا على استكشاف احتياجات السوق وبناء علاقات تقودنا للتوسع.

و يشهد "مركز الشركات الناشئة" سلسلة جلسات تفاعلية تجسد رؤية "قمة بريدج" في ربط رواد الأعمال بالجهات القادرة على تحويل الأفكار إلى فرص، وإتاحة فرص عادلة للمواهب الصاعدة إلى جانب العلامات والشركات العالمية، فبينما ترسم مسارات القمة السبعة ملامح الحوار العالمي حول مستقبل الإعلام، يكشف "مركز الشركات الناشئة" عن الاتجاهات المقبلة في الابتكار، وعن شراكات يُتوقَّع أن تمتد آثارها إلى ما بعد أيام القمة.

و بذلك يقدم "سوق بريدج" لـ 90 شركة منصة انطلاق نحو أسواق جديدة، وفرصة لبناء علاقات تؤسس لمرحلة أكثر نمواً في رحلتها الريادية.

وتقام الدورة الأولى من قمة "بريدج 2025" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 8 إلى 10 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 430 متحدثاً من 132 دولة.