"مؤتمر بيتكوين" يناقش جاذبية المنطقة والإمارات لتعدين البيتكوين

أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام/ ناقش المشاركون في فعاليات مؤتمر "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025"العوامل التي جعلت المنطقة، ولا سيما دولة الإمارات، مركزاً عالمياً لتعدين البيتكوين.

وأكدت الجلسة الرئيسية لليوم الثاني من المؤتمر التي شارك فيها فيصل الحمادي، الشريك الإداري في شركة فيذر، وهشام شاهين، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة إن أي بي - على الدور المحوري للبنية التحتية المتطورة للطاقة، والوضوح التنظيمي، والاستثمارات الضخمة في التقنيات المستدامة، باعتبارها ركائز أساسية لجذب عمليات التعدين العالمية، مما يُرسّخ مكانة الإمارات في صدارة مشهد تطور البيتكوين في منطقة الشرق الأوسط.

وعد المتحدثان الوضوح التنظيمي وأمن الطاقة من أبرز عوامل الجذب للاستثمارات في قطاع الأصول الرقمية، إلى جانب البيئة المستقرة والصديقة للأعمال التي تمنح الشركات اليقين والثقة اللازمة للاستثمار طويل الأجل. إذ يسهم هذا الوضوح، مقروناً بفائض الطاقة في الدولة، خصوصاً خلال مواسم الذروة مثل الشتاء، في توفير بيئة مثالية لعمليات تعدين منخفضة التكلفة ومستدامة.

وأوضح هشام شاهين أن الإطار التنظيمي المتكامل مَكّن شركته، بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، من تأسيس واحدة من أكبر شركات التعدين في المنطقة، مؤكداً أن استعداد مؤسسات مثل مكتب أبوظبي للاستثمار لضخ استثمارات في هذا القطاع يعكس التزام دولة الإمارات بريادة هذا المجال عالمياً.

وتناول فيصل الحمادي أثناء الجلسة؛ الدور المحوري لمجال تعدين البيتكوين وإدارة الخزينة، مشيراً إلى أن الاعتماد على البيتكوين في الخزائن المؤسسية لا يزال محدوداً، لكنه يشهد زخماً متزايداً. موضحاً أن شركة Further Ventures خصصت بالفعل جزءاً من خزينتها للاستثمار في البيتكوين، متوقعاً توسع هذا التوجه ليشمل خزائن الشركات على نطاق أوسع في المستقبل القريب.

واتفق الحمادي وشاهين على أن النقاشات الجارية مع جهات متعددة، بما في ذلك الخزائن الحكومية وصناديق الثروة السيادية، تعكس اقتراب مرحلة التبني المؤسسي الكبير للعملات الرقمية.

كما استعرض المشاركون في الندوة آفاق مستقبل الأصول الرقمية في دولة الإمارات، إذ أكد الحمادي أن تحقيق الريادة في هذا المجال لا يقتصر على عمليات التعدين فحسب، بل يتطلب بناء منظومة متكاملة لعملة البيتكوين. وتشمل هذه المنظومة استراتيجيات للتخصيص والتدقيق، إضافة إلى الاستخدام العملي للبيتكوين في خزائن الشركات. ومع دخول مزيد من مزوّدي الخدمات إلى السوق وتزايد الاعتراف بالبيتكوين كفئة أصول مستقلة، يرى الحمادي أن القطاع مقبل على تحولات جوهرية ستعيد تشكيل المشهد المالي في المنطقة.

وأكد شاهين هذه الرؤى، مشدداً على أهمية البيتكوين كأداة للتنويع وعنصر أساسي في استراتيجية شركته، مع الإشارة إلى الاستخدام المبتكر لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتهم، ما يمنحهم مرونة عالية للتنقل بين برمجة الذكاء الاصطناعي وتعدين البيتكوين وفقاً لسعة الطاقة المتاحة.

وأبرزت الجلسة أن المزيج الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات من وضوح تنظيمي، ووفرة في الطاقة، إضافة للدعم الحكومي، والابتكار التكنولوجي، يجعلها إلى جانب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهة رئيسية لتعدين البيتكوين. ومع استمرار تطوير البنية التحتية وتعزيز الأطر التنظيمية، تمضي المنطقة بخطى ثابتة نحو الريادة العالمية، ليس فقط في مجال التعدين، بل في بناء منظومة متكاملة للأصول الرقمية.