من "بريدج 2025" .. قادة الاقتصاد الرقمي يكشفون ملامح انتقال العالم إلى بنى مالية قائمة على "Web3"

أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام/تحوّلت قمة "بريدج 2025" -أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه- إلى منصة دولية لقراءة مستقبل Web3 والملكية الرقمية، مع استضافة اثنين من أبرز قادة الاقتصاد الرقمي في العالم: جيريمي أليـر، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، وريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance.

وطرح المتحدثان خلال جلسة حملت عنوان "الويب 3 وقواعد الملكية الجديدة"، رؤية صريحة وعميقة لما ينتظر الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة، وكيف تمهد الإمارات، لمرحلة جديدة من الابتكار المالي العابر للحدود، خاصة مع الإعلان عن توسعات وترخيص عالمي لبينانس في أبوظبي، واستضافة قمة بريدج لروّاد هذا القطاع.

استهل جيريمي أليـر حديثه بتأكيد التحول الكبير في دور العملات المستقرة، قائلاً إن انتشارها العالمي سيتسارع ليصل إلى ما يقارب 4 تريليونات دولار من المعروض المتداول خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح أن هذه العملات أصبحت شكلاً جديداً من النقود الإلكترونية التي تعمل في الخلفية. ملايين المستخدمين يرون أنها الخيار الأكثر فاعلية وأماناً للاستخدام اليومي، ونقطة دخول طبيعية إلى الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أليـر أن التحوّل نحو البنى الاقتصادية المبنية على البلوك تشين أصبح مساراً حتمياً، موضحاً أن المزيد من النشاط الاقتصادي سينتقل إلى "السلسلة" خلال السنوات المقبلة. وقال إننا نعيش لحظة تشبه ما حدث عند ظهور iOS وAndroid، ومع مرور الوقت، سينتقل جزء متزايد من النشاط الاقتصادي إلى البلوك تشين، وكل ما يعني أن تكون فاعلاً اقتصادياً في العالم سيتحوّل إلى هذه البنية خلال العقد المقبل.

وأشار أليـر إلى أن تبنّي هذه النظم على نطاق واسع سيعتمد على سهولة الاستخدام وتجارب المحافظ الرقمية، مشيداً بالخطوات التي حققتها Binance في تبسيط دخول المستخدمين إلى عالم Web3.

من جانبه، قدّم ريتشارد تينغ قراءة واقعية لأسباب التحول نحو Web3، قائلاً إن البنى المالية التقليدية ما زالت بطيئة. التحويلات العابرة للحدود تحتاج أياماً، بينما تستغرق بالعملات المستقرة دقائق وبكلفة منخفضة للغاية.

وأكد أن تقنيات البلوكتشين تمنحنا نماذج أكثر عدلاً لتوزيع الحقوق والقيمة، وتنشئ هياكل حوكمة أكثر شفافية، وقدرة أعلى على إدارة الملكيات الرقمية.

وأشار إلى إعلان Binance من أبوظبي، قبل يوم من الجلسة، وصولها إلى 300 مليون مستخدم حول العالم، إضافة إلى حصولها على ترخيص عالمي جديد في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، معتبراً الإمارات "بيئة تمنح الصناعة مصداقية وتنظيماً متقدماً يسمح بالنمو الحقيقي".

وأظهرت الجلسة – من خلال النقاش المفتوح بين أليـر وتينغ – كيف أصبحت الإمارات ملتقى رئيسياً لروّاد Web3 والشركات العالمية المبتكرة، حيث تنعقد التحولات الكبرى في بيئة تشجع على التنظيم الواضح والتجريب الآمن، وتوفر اتصالاً مباشراً بين المستثمرين، المطورين، والمؤسسات المالية.

كما أكّد المتحدثان أن المدفوعات العابرة للحدود ستكون إحدى أبرز "تطبيقات Web3 القاتلة"، مع توسع الشركات في بناء شبكات تتصل بالأسواق العالمية من دون عوائق زمنية أو جغرافية.