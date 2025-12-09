هيئة البيئة – أبوظبي تتعاون مع M42 لتنفيذ مشروع تسلسل الجينوم النباتي بهدف دعم حماية الأنواع المحلية

أبوظبي في 9 ديسمبر / وام / أبرمت هيئة البيئة – أبوظبي شراكة استراتيجية مع شركة M42، الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم، لتنفيذ مشروع تسلسل الجينوم لأنواع محلية مهمة في مركز المصادر الوراثية النباتية التابع للهيئة.

يهدف المشروع إلى فك شيفرة التركيب الجيني لعدد من الأنواع النباتية المحلية المهمة، لفهم آليات تكيُّفها مع البيئات المتنوّعة مثل الصحارى والجبال والمناطق الساحلية.

ويسعى المشروع إلى دعم استراتيجيات الحفظ من خلال دمج المعرفة بالتنوُّع الجيني والسمات التكيُّفية للنباتات، إلى جانب مراقبة حالتها وتعزيز جهود الاستعادة البيئية.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الهيئة لتعزيز المعرفة بعلم الوراثة النباتية، ما يسهم في دعم البحث العلمي، وتطوير تطبيقات رائدة في هذا المجال ومواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها تغيُّر المناخ وصون التنوُّع البيولوجي.

وبعد النجاح في تسلسل وتحليل الحمض النووي لشجرة الغاف، الشجرة الوطنية الإماراتية، اُختِيرَ 12 نوعاً نباتياً إضافياً لإجراء عمليات التسلسل، تشمل القفص، والسرح، والقرم، والسمر، والسلم، والعرفج، والشوع، والعلندرة، والغضف، إلى جانب ثلاثة أنواع من الأعشاب البحرية المشهورة في أبوظبي.

واعتُمِدَت هذه الأنواع استناداً إلى أهميتها البيئية وأولويات المحافظة عليها، مع تنفيذ برامج رصد وتقييم شاملة تضمن حماية هذه الأنواع وموائلها الطبيعية.

و أعرب أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي عن ترحيبهم بتعزيز شراكتهم مع M42 في هذا المشروع الرائد الذي يهدف إلى ضمان استدامة هذه الأنواع القيِّمة للأجيال المقبلة مؤكدا سعيهم من خلاله لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة في الإمارة ، وأن المشروع يمكنهم من توثيق وفهم الجينوم الكامل للنباتات المحلية، ليشكِّل مكتبة جينية شاملة تدعم البحث والحفظ والابتكار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق مستقبل مستدام .

من جانبه قال أحمد المهيري، المدير العام لـ"العلوم البيئية" في منصّة M42 للحلول الصحية المتكاملة إن هذا المشروع يُشكِل محطة مهمة في أبحاث الجينات النباتية؛ إذ يتيح لنا اكتشاف السمات الجينية الفريدة التي تُمكِّن النباتات من الصمود في البيئات القاسية، وتطوير إستراتيجيات فعّالة للحفاظ على البيئة وتوظيف هذه الرؤى في القطاعات الحيوية.

ويُعَدُّ تسلسل جينوم النباتات ركيزة أساسية لدعم النُّظم البيئية ومكافحة تغيُّر المناخ.

وتعكس هذه المبادرة التزام M42 بتوظيف أحدث التقنيات، بما في ذلك علم الجينوم والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، لمواجهة التحديات العالمية الكبرى في مجالات الاستدامة البيئية، والمساهمة في تعزيز جودة الحياة وحماية كوكبنا .

وأكد الدكتور ثياغو كاردوسو، مدير البحث والتطوير التجاري في M42 أن دولة الإمارات تمتلك أكثر من 600 نوع نباتي محلي فريد، ويُعزِّز تسلسل جينومات هذه النباتات جهود التنوُّع البيولوجي والاستدامة، وتأسيس مكتبة جينية شاملة تدعم البحث والحفظ والابتكار . وقال إننا نطمح من خلال هذا المشروع إلى بناء تحالفات متعددة القطاعات، لتطبيق الرؤى الجينومية في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية .

ويؤدّي مركز المصادر الوراثية النباتية، التابع للهيئة، دوراً حيوياً في صون الأنواع النباتية خارج موائلها الطبيعية، عبر حفظ البذور والأنسجة والحمض النووي لعدد من الأنواع النباتية، لضمان حماية التنوُّع النباتي الإماراتي للأجيال الحالية والمستقبلية، مستفيداً من أحدث المختبرات والتقنيات المتطورة.