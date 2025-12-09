ضمن أسبوع أبوظبي المالي .. توقيع اتفاقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في استدامة الشركات العائلية

أبوظبي في 9 ديسمبر / وام/ وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير حلول مبتكرة تُسهم في دعم استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة أبوظبي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإدارة، والحوكمة، واتخاذ القرار.

وقع الاتفاقية،على هامش فعاليات "أسبوع أبوظبي المالي" 2025، كل من سعادة خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، والبروفيسور تيموثي بالدون، نائب الرئيس الأكاديمي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.

وتُسهم الشراكة في تعزيز جاهزية الشركات العائلية للتحوّل الرقمي، وتمكينها من اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير عملياتها ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يدعم استدامة أعمالها ويعزّز قدرتها على المنافسة في القطاعات المستقبلية. كما تهدف إلى تطوير أدوات استشارية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم الشركات العائلية في تحسين كفاءتها التشغيلية، ورفع مستويات الحوكمة، وتعزيز القدرة على التوسع والنمو.

كما تشمل الاتفاقية تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى نقل المعرفة وتمكين الأجيال القادمة من قادة الأعمال في الشركات العائلية من فهم التقنيات الحديثة وتوظيفها في تطوير شركاتهم.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إعداد دراسة جدوى لإنشاء نظام ذكاء اصطناعي متكامل يخدم قطاع الشركات العائلية في أبوظبي، إلى جانب استكشاف فرص مشتركة لإجراء الأبحاث التطبيقية وتطوير نماذج متقدمة في التخطيط للتعاقب القيادي وإدارة رأس المال العائلي.

وقال سعادة خالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذا التعاون يشكل خطوة نوعية نحو تمكين الشركات العائلية من الاستفادة من التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في اقتصاد المستقبل، وتأتي الاتفاقية انسجاماً مع رؤية المجلس في دعم استدامة الأعمال العائلية ورفع كفاءتها المؤسسية.

من جانبه، أكد البروفيسور تيموثي بالدوين، العميد وأستاذ معالجة اللغة الطبيعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن الشراكة تعكس دور جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في دعم القطاعات ذات الأولوية على مستوى الدولة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال إنه مع مضي دولة الإمارات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وتوجه أبوظبي لترسيخ مكانتها كأول حكومة تعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في مختلف خدماتها الرقمية ضمن إطار استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، تبرز أهمية تمكين الجهات والمؤسسات، بما في ذلك الشركات العائلية التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد، من الوصول إلى أدوات وخبرات متخصصة، تمكنهم من تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق أثراً إيجابياً واسعاً ويعود بقيمة واضحة للمجتمع.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود مجلس أبوظبي للشركات العائلية لتعزيز تنافسية الشركات العائلية في الإمارة، وتطوير منظومة ابتكار قادرة على دعم استدامة الأعمال عبر الأجيال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.