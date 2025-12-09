"أراضي عجمان" تستعرض منظومة الخدمات العقارية الذكية في "بريدج 2025"

أبوظبي في 9 ديسمبر /وام/ تشارك دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ضمن جناح حكومة عجمان في قمّة "بريدج 2025"، و سط حضور عالمي يضم نخبة من المؤسسات العقارية والتقنية وروّاد الابتكار، وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، وتسليط الضوء على التطور المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري، ودوره المحوري في دعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وتستعرض الدائرة خلال مشاركتها في القمة المنعقدة في أبوظبي ، مجموعة من الخدمات الرقمية المتقدمة التي تشكّل نقلة نوعية في تحسين رحلة المتعامل ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية؛ أبرزها خدمة "البيع عن بُعد" التي تمكّن المتعاملين من إتمام إجراءات بيع العقار وإصدار سندات الملكية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة لمراجعة الدائرة، في خطوة تدعم توجه الإمارة نحو تصفير البيروقراطية، وتعزيز سرعة الإنجاز ومرونة تقديم الخدمات.

كما تسلّط الدائرة الضوء على خدمة "تملك في عجمان"، وهي باقة متكاملة تُعد نقطة اتصال موحدة تربط المتعامل بالجهات الحكومية ذات العلاقة بعد تسجيل العقار، بهدف تقليل المتطلبات الحكومية، وتقديم خدمات استباقية سهلة الاستخدام، تسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل انتقال الأفراد والمستثمرين إلى عقاراتهم الجديدة عبر رحلة خدمة مختصرة وواضحة.

وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن مشاركة الدائرة في هذا الحدث العالمي يشكّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات، واستكشاف حلول عقارية مستقبلية تعتمد على التقنيات الحديثة ونماذج البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف: نعمل من خلال مشاركتنا في قمة بريدج 2025 على بناء شراكات استراتيجية جديدة، واستعراض خدماتنا الرقمية التي تُجسّد التحوّل الذي يشهده القطاع العقاري في عجمان نحو بيئة أكثر ذكاءً واستدامة، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المتعاملين والمستثمرين.

ويأتي حضور الدائرة في "بريدج 2025" ليعكس التزامها المستمر بالابتكار وتطوير البنية العقارية للإمارة، وتسريع التحول الرقمي في خدماتها، بما يعزز تنافسية عجمان كمدينة تتقدم بخطوات ثابتة نحو مستقبل عقاري مستدام، ومتوافق مع متطلبات المدن الحديثة وجودة الحياة.