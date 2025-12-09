بلدية عجمان تستعرض منظومة "صدى المجتمع" وبرنامج "موروثنا حي" في قمّة "بريدج 2025"

أبوظبي في 9 ديسمبر/وام/ تشارك دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ضمن جناح حكومة عجمان في قمّة "بريدج 2025"، الحدث العالمي الأكبر في الإعلام وصناعة المحتوى والترفيه المنعقد في أبوظبي ، ويجمع أكثر من 60 ألف مشارك و430 متحدثاً و300 جهة من أكثر من 50 دولة. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الدائرة على تعزيز حضورها المؤسسي وتقديم نموذج مبتكر في الاتصال الحكومي وإدارة السمعة المجتمعية وترسيخ الهوية الثقافية للإمارة.

وتستعرض الدائرة خلال مشاركتها تجربة "صدى المجتمع"، وهي منهجية متقدمة تعتمد على تحليل اتجاهات الجمهور وقياس الانطباعات العامة ورصد المحتوى الإعلامي بصورة يومية، بما يمكّن الدائرة من تطوير خدماتها والاستجابة لملاحظات المجتمع بأسلوب استباقي. وأظهر التقرير الأخير، الذي شمل مراقبة آلاف المواد عبر المنصات الرقمية والإعلام التقليدي، تسجيل أكثر من 3000 مادة منشورة، ووصول رقمي تجاوز 1.45 مليار ظهور محتمل في 35 دولة، ما يعكس اتّساع دائرة التأثير وثقة الجمهور بالمشاريع والخدمات الحضرية التي تقدمها الدائرة.

كما تقدّم الدائرة برنامج "موروثنا حي"، وهو مشروع إبداعي يجمع الأجيال في تجربة توثيقية مبتكرة تعتمد على السرد المرئي للموروث الإماراتي، ويُبرز العلاقة العميقة بين الهوية الثقافية والمجتمع المعاصر. وأسفر البرنامج عن إنتاج 7 أفلام قصيرة بمشاركة 24 شاباً وشابة من الإمارة، محققة أكثر من 37 ألف مشاهدة عبر منصات التواصل، بما يعزز حضور الموروث المحلي كقوة ناعمة تسهم في ترسيخ القيم وصون الهوية الوطنية.

وأكدت الدائرة أن مشاركتها في "بريدج 2025" تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الإبداعية والتقنية العالمية، واستكشاف حلول مبتكرة في رصد البيانات، وتحليل الاتجاهات، وصناعة المحتوى، بما يدعم تطوير أدوات الاتصال المؤسسي ويُسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة.

وتسعى الدائرة من خلال مشاركتها إلى تعزيز تكاملها مع منظومة الاتصال الحكومي لحكومة عجمان، وتقديم صورة شاملة عن جهودها في التخطيط الحضري، والبيئة، وجودة الخدمات، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 التي تركز على الابتكار، والمجتمع، والجاهزية للمستقبل.

وبهذا الحضور، تؤكد دائرة البلدية والتخطيط بعجمان دورها كجهة حكومية رائدة تستثمر أدوات البيانات والابتكار لتعزيز علاقتها بالمجتمع، وترسيخ مكانة الإمارة كمدينة تجمع بين الهوية والتطور، وتتبنى منهجيات اتصال حديثة تستشرف احتياجات الجمهور وتستجيب لتوقعاته بثقة وفاعلية.